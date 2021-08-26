هيئة فنون العمارة والتصميم تدشن موقعها الإلكتروني

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : دشنت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي على الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية والإنجليزية، على الرابط: https://archdesign.moc.gov.sa/ والذي سيكون نقطة اتصال بينها وبين المعماريين والمصممين في المملكة، ومصدراً لكل ما يتصل بجهود الهيئة لتطوير قطاع العمارة والتصميم.

ويغطي الموقع كافة المجالات التي تندرج تحت إشراف الهيئة، وتشمل: العمارة، التصميم الحضري، عمارة البيئة، التصميم الداخلي، التصميم الصناعي، التصميم الجرافيكي، حيث يزود الموقع زواره ومتصفحيه بمعلومات تعكس جهود هيئة فنون العمارة والتصميم في إثراء ثقافة المملكة عبر تنمية القطاع وتطويره، ودورها في تطوير المواهب الوطنية المتخصصة في هذه المجالات.