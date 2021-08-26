قطر تعلن تسهيل إجلاء ونقل أكثر من 40 ألف شخص من كابول

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، إنه "حل معظمهم كضيوف في دولة قطر لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية"، مشددة على أن "جهود الإجلاء ستتواصل من جانب دولة قطر خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين"، وفقا لما نقله موقع "وزارة الخارجية القطرية" الرسمي.

وأكّد البيان أن "المساعدة في عمليات الإجلاء تأتي في سياق التزام دولة قطر تُجاه الشعب الأفغاني الشقيق وحقه في العيش بكرامة وأمان، وتتضمن الفئات التي تم إجلاؤها العائلات والنساء والأطفال، بالإضافة إلى الأقليات".

وأشار البيان إلى أنه "حرصاً على الصحة العامة في دولة قطر وصحة الأفراد الذين تم إجلاؤهم، يتم إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، بتقنية تفاعل "البلمرة" التسلسلي (PCR) لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ولم يغادروا حتى الآن إلى وجهتهم النهائية".

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وتابع البيان أنه يتم "توفير لقاح "كوفيد- 19" عند الطلب، بالإضافة إلى المواصلات والمسكن المؤقت والرعاية الصحية والوجبات الغذائية وكل الرعاية اللازمة".

وأكد البيان على أنه "حالياً تستضيف دولة قطر بشكل مؤقت عدداً كبيراً من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ومعظمهم من الطلبة والصحفيين وعدد من العائلات".

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات في أفغانستان، وعملية الإجلاء من أفغانستان.

وقال بايدن إن "هذه عملية الإجلاء من أفغانستان هي أكبر جسر جوي في التاريخ، ولولا دعم قطر لما كان من المستحيل تنظيم عمليات الإجلاء اليومية لآلاف الأشخاص".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للأمير القطري على مساهمة دولته "في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان".