القوات المسلحة العراقية : شراء السلاح الروسي متروك للقيادة العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رسول، أن الوزير اطلع على التقنيات الروسية في مجال التصنيع العسكري والمعرض مفيد جدا وفيه العديد من الصناعات الحربية.

وحول نية العراق إبرام صفقات تسليح مع روسيا، ألمح إلى إن موضوع هل هناك تعاون في مجال التسليح وغيره فالأمر يترك لتقديرات القيادة العسكرية.

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ورد اللواء حول ما إذا سيجري رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة زيارة إلى روسيا في المستقبل القريب، قائلا ً: "اليوم كقيادة عسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة نمتلك علاقات جيدة سواء مع دول الجوار والإقليمية والعالمية لهذا اعتقد اليوم العراق منفتح على مختلف دول العالم والأهم الحوار المتبادل ومصلحة العراق والشعب العراقي دائما لها الأولوية".

ورجح الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن يبحث الوفد الذي يترأسه وزير الدفاع في موسكو برنامجا لتطوير القدرات القتالية وبالتحديد في منظومات الدفاع الجوي والرصد الراداري، معربا عن اعتقاده "أن هناك توجه للعراق باتجاه السلاح الروسي والأسباب ممكن أن نتحدث عنها وهي":

إن تراكم الخبرة التي ممكن استعارتها في الفترة السابقة هي مهمة، فضلا عن مقبولية السلاح الروسي ضمن الثقافة والعقيدة العسكرية للجيش العراقي والتي ما ازالت هي الأكثر تأثيرا.

وأضاف الشريفي، لاحظنا عمليا عندما دخل السلاح الأمريكي وجدنا هناك أشبه بعدم القناعة وعدم القبول من قبل المقاتل العراقي لهذا السلاح فهناك توجه حكومي باتجاه السلاح الروسي.

وأوضح أن التوجه العراقي نحو منظومات الدفاع الجوي لأن العراق يعاني من هذه القضية "السلاح الجوي" والآن بالضرورة لأن هناك الانسحاب الأمريكي الذي سيحدث ثغرة على مستوى السيادة الجوية.

وأفاد الشريفي بأن العراق بحاجة إلى منظومات دفاع جوي، ومنظومات إنذار مبكر ومنظومات رادارية.

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واختتم الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي بالقول: "هذه الأنواع من السلاح هي بالحقيقة في تقديري ستكون المحور الأساسي في مسألة الحديث عن صفقات أسلحة روسية".

وترأس وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الاثنين الماضي 23 أغسطس/آب، الوفد العراقي المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي "آرميا 2021" في موسكو، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزراء دفاع من مختلف دول العالم.

وقال وزير الدفاع العراقي عبر حسابه الرسمي "تويتر"،

إنه ترأس الوفد المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي في موسكو والذي جرى افتتاحه من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبحضور17 وزير دفاع و25 رئيس أركان من مختلف دول العالم، وبمشاركة 50 دولة وأكثر من 100 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء.