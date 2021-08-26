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القضاء العراقي يعلن الإطاحة بـ"مجموعة مبتزة" تسعى للتلاعب بنتائج الانتخابات

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المجلس، في بيان له، أن "هذه المجموعة استعانت بخبراء لمحاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة والإساءة للمتنافسين"، مشيرا إلى أن "أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك حسب "وكالة الأنباء العراقية".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

وتابع أنه "تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج "تيليغرام" من قبل أحد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية".

وأضاف البيان: إن "اثنين من أصل ثلاثة متهمين حالياً، وهم موقوفون حالياً، اعترفا بعد مواجهة بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جدّد موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما شددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على أهمية الانتخابات، بالنسبة لمستقبل البلاد، مؤكدة أن مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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