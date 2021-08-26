شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارى ليبى رفيع المستوى يصل تونس اليوم للتباحث حول فتح الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة أن وفد وزاري رفيع المستوى يصل اليوم الخميس إلى تونس للتباحث حول البروتوكول الصحي وفتح المنافذ البرية وعودة الرحلات الجوية.وفق إذاعة شمس التونسية .

وكانت تونس قد أعلنت الأسبوع الماضى، إغلاق الحدود بشكل كامل مع ليبيا، مؤكدة أن إغلاق الحدود مع ليبيا إجراء صحي احترازي في إطار مكافحة كورونا.

وتواصل تونس جهودها المستمرة للسيطرة على وباء كورونا، حيث تسلّمت مؤخرا، عبر ميناء رادس، 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا في إطار الجهود المبذولة للتصدّي لتفشي جائحة كورونا.

وجرى تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و توماسو سانسوني، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة إيطاليا بتونس.

وعلى صعيد آخر، كانت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار فى تونس قد أعلنت أمس إعفاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والهياكل التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس، وشملت الإعفاءات كلّ من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار وبثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات وسامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.

وتم إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمّة بديوان الوزارة وهم محمّد كريم مرزوق ومحمد علي عزيز ومحمّد وحّادة.