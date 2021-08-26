شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في تحديث زووم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طرح تطبيق "زووم" للتراسل المرئي تحديثا جديدا يضيف عددا من المزايا الجديدة، والتي من ضمنها رصد ردود الفعل بالإيماءات.



وأوضح تقرير لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "زووم" الجديد، سيكون متاحا على كل أشكال الاجتماعات والمحادثات وحتى المكالمات الهاتفية.

وتعمل تلك الميزة الجديدة، أنه عندما تعطي إيماءات أو ترفع يدك أو إبهامك، خلال الاجتماعات، ستظهر تلقائيا أيقونة مقابلة للوحة المفاتيح الخاصة بك لتفعيل تقنية أطلق عليها "التعليقات غير اللفظية".

وحتى الآن تم برمجة التطبيق للتعرف على "رفع اليد" أو "الإبهام"، وتوقع المسوؤلون عن التطبيق أن يتم دعم إيماءات أخرى في المستقبل القريب.

كما يتضمن تحديث "زووم" أيضا إضافة ميزة جديدة، يتم من خلالها تسهيل التنقل في الشريط الجانبي للدردشة باستخدام محددات القناة العامة والخاصة.

وبالنسبة للمكالمات، يحصل مستخدمو زووم على المزيد من مقاييس الاستخدام وامتيازات مراقبة المكالمات الجماعية وميزة الخصوصية، التي تمنع الآخرين من الوصول إلى مكالمات الخط المشترك.

وتتوقع شركة "زووم" استمرار النمو القوي لنشاطها خلال العام الجاري بعد ازدهاره بقوة في 2020، بسبب قيود جائحة كورونا.

وتستهدف شركة "زووم" منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، زيادة مبيعاتها خلال العام المالي الجاري بنسبة 42% على الأقل.

وزادت الإيرادات السنوية للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.65 مليار دولار في 2020، مقابل 623 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة سنوية قدرها 326% بحسب بيان الشركة.

وتمثل الأرقام الأخيرة نتائج العام المالي ككل الذي انتهى في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس "زووم" إريك يوان في تصريحات أوردها بيان للشركة "يشرفنا الدور الذي نؤديه كشركاء مميزين وكمحرك للبيئة المعاصرة المرتبطة بـ+العمل من أي مكان+".

وباتت "اجتماعات زوم" جزءا من الحياة اليومية للملايين حول العالم. وقد استنسخت شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا بعض خاصيات التطبيق بينها طريقة إظهار المشاركين في ندوات الفيديو ضمن نوافذ متلاصقة.

والسؤال المهم الآن هو هل يمكن أن تواصل شركة زووم نموها، أم أنها استنفدت كامل طاقة سوقها خلال ازدهارها وقت الجائحة.

كانت أزمة كورونا قد وضعت زووم في مرحلة جديدة؛ وكانت الشركة قد تأسست في الأصل لتقديم خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات.

ولكن الجائحة وإجراءات الإغلاق التي أدت إليها دفعت المستخدمين إلى البحث عن زووم واستخدامه في حالات مختلفة، من الحوارات الأسرية وحتى دروس تعلم اليوجا.