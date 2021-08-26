محمد بن راشد: نبشر شعبنا بالقادم الجميل

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب بن راشد: "أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في أبوظبي .. اطلعنا واعتمدنا دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات .. مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي سنبدأها قريباً".

​وأضاف: "ونبشر شعبنا بالقادم الجميل .. وبأن يتفاءل بمستقبل ودولة فيها محمد بن زايد وإخوانه".

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وناقشا خلال اللقاء أهم التوجهات الحكومية الجديدة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الأفكار والمشاريع القادمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأكدا أن الدورة الجديدة من المشاريع الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض دولة الإمارات وصولا إلى أفضل المراتب عالميا.

وشددا خلال اللقاء على أن دولة الإمارات تتطلع بفخر وتفاؤل نحو المستقبل وأن النموذج الذي تتبناه الدولة والذي يضع الإنسان محورا لجميع الخطط التنموية الاقتصادية سيبقى مستمرا وراسخا خلال العقود المقبلة، مشيرين إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على إبقاء جميع العوامل اللازمة لاستمرار حالة التميز والتفرد التي باتت "سمة للتجربة الإماراتية النموذجية".