شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية والصغرى بالبحرين 30 °ﻡ والعظمى بالكويت 50°ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول امطار من متوسطة الى غزيرة تؤدى الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة، أما الامارات فتشهد طقس رطب على السواحل صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً ، وفى البحرين طقس صيفى حار، والعظمى فى الكويت 50 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار من متوسطة الى غزيرة تؤدى الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

الطقس: رطب على السواحل صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم س.

البحر: خفيف الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون صيفياً عادياً.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 15%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 50 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة .