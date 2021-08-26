خطوات تحافظ على محرك سياراتك في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير المباشرة للشمس على كافة أجزائها.



ولا تسلم أي من أجزاء السيارة الحيوية من حرارة الطقس، حتى المحرك، الذي نستعرض هنا مجموعة من الخطوات التي باتباعها، يمكن الحفاظ عليه خلال موجة الحر الشديدة.

أولا، من الضروري متابعة عن قرب لنظام تبريد السيارة، والذي تتلخص مهمته الأساسية، في تبريد اجزاء هامة من المحرك وتخفيض الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق الداخلي.

ثانيا، من النصائح الهامة للحفاظ على محرك السيارة في الصيف، الكشف المستمر عن زيت المحرك، وذلك بعمل الإجراءات اللازمة التي يتبعها ملاك السيارات لتغيير زيت المحرك ، تبعا لعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة.

ثالثا، هذه الخطوة تتعلق بالخطوة الأولى من فحص نظام التبريد، وتركز على التأكد من كفائة عمله، ويسهم في ذلك ركن السيارة بعيدا عن آشعة الشمس المباشرة، وفي مكان مستو، كما فتح غطاء المشع الحراري إن أمكن والتأكد من رؤية سائل التبريد ووصوله إلى أعلى.

رابعا، مراعاة سلامة محرك السيارة بعدة خطوات، تشمل عدم وضع احمال زائدة على السيارة، الصيانة الدورية، متابعة مؤشر التنبيه لدرجات الحرارة، واستخدام سائل تبريد مناسب لموديل السيارة ومحركها.

هناك 5 خطوات مهمة يطلق عليها اسم" الفحص السريع"، لا غنى عنها لكل سائق سيارة.

والفحص السريع للسيارة، يتكون من 5 خطوات بسيطة، يمكن لأي سائق سيارة القيام بها بنفسه قبل الانطلاق ، وفق موقع "كندا درايف" المختص بأخبار السيارات.

الخطوات هي، أولا فحص زيت المحرك بالتعرف على مستوى الزيت وما إن كان في حاجة للتغيير.

ثانيا، فحص تدفق السوائل بالسيارة، وتشمل سائل التبريد للمحرك، وسائل غسل الزجاج الأمامي والخلفي، وهي سوائل يمكن يدويا وبسهولة التحقق منها، بالأماكن المخصصة لها والتي يمكن الاستدلال عليها من كتيب السيارة.

ثالثا التحقق من سلامة البطارية، وهذه من أسهل الخطوات، نظرا لأن البطارية المعطلة تعني سيارة معطلة بالضرورة، وهنا يكفي السائق التأكد من أن جميع كابلات البطارية موصلة بالطريقة الصحيحة.

رابعا، التحقق من سلامة الإطارات، وفيما يخص تثبيتها جيدا يسهل التحقق من ذلك باستخدام المفتاح المناسب للإطارات.

خامسا، فلتر كابينة السيارة المتصل بالمكيف، وهو من الأشياء التي يمكن التحقق منها بسهولة حال احتياج الفلتر للتنظيف من تراكم الأتربة.