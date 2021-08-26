شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق.

وقالت بلاسخارت - فى إحاطة قدمتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى نيويورك بشأن الوضع فى العراق أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "انتخابات أكتوبر القادم تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مبينة أن "مصداقية الانتخابات ستكون أساسية لمستقبل العراق".

وأشارت إلى أن عدد موظفى الأمم المتحدة المنخرطين بالانتخابات حالياً يعادل 5 أضعاف الذين عملوا فى انتخابات 2018، مشددة على أن مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين.

وفى السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات البصرة بالعراق، عن إعداد خطة خاصة لحماية المواطنين ومراكز الاقتراع خلال الفترة القادمة التى ستشهد الانتخابات البرلمانية لعموم البلاد.

ووجه قائد عمليات البصرة على عبد الحسين الماجدي، خلال مؤتمر أمنى لمناقشة الخطة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة مع القادة والضباط، بضرورة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عملية الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت قناة "السومرية" الإخبارية.

وأضاف أنه "سيتم تعزيز الواقع الأمنى لمحافظة البصرة والمساحات الشاسعة لقاطع المسؤولية وكذلك المناطق النائية من الناحية الأمنية ، موضحة أنه "تم تخصيص القوة الكافية للمراكز الإنتخابية وكذلك قوة احتياطية بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية بمشاركة جميع الوحدات والمديريات الخدمية ".

وأوضح أن القيادة تعمل على ضمان تسهيل حركة الناخبين نحو صناديق الاقتراع، و"ترى عدم الحاجة إلى فرض حظر التجول".