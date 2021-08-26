مصر تعيد فتح معبر رفح الحدودي في اتجاه واحد بعد إغلاقه ٣ ايام

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المصدران، أنه سيتم السماح بإدخال البضائع والمساعدات المصرية إلى القطاع.

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وقالت وزارة الداخلية في حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن السلطات المصرية أخطرتها بفتح المعبر من اتجاه واحد يوم الخميس، وفقا لرويترز.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة، "أبلغنا من السلطات المصرية بفتح معبر رفح غدا باتجاه الوصول فقط، لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة وفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع".

كانت مصادر أمنية مصرية، قد أعلنت يوم الاثنين، أن مصر أغلقت معبر رفح حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي حدث يوم السبت بين إسرائيل وحماس.

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