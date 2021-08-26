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إعلام: هدم معسكرات للجيش الاسرائيلي لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية السابعة في تقرير مطول لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال أمير إيشيل، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وقع مع مدير سلطة الأراضي، يانكي كوينت، اتفاق جديد تقضي بإخلاء معسكرات وسجون عسكرية في مدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل، من أجل إقامة وحدات سكنية.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع ستقوم بإخلاء المعسكرات في أقرب وقت ممكن وتسليمها لسلطة الأراضي الإسرائيلية، بهدف إعادة تأهيل هذه المنطقة حتى تصبح صالحة لتدشين عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بإخلاء حوالي 2500 دونم تشكل حوالي 3 معسكرات وسجون رئيسية تابعه له، من بينها إخلاء حوالي 1300 دونم من معسكر سيركين في مدينة بتاح تكفا، بوسط البلاد، وتمهيدها من أجل بناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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