شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد غريب ينتج عن تصادم مركبتين في حي المروج بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر حادث تصادم بين سيارتين في شارع تمير بحي المروج بالرياض، انتهى بمشهد غريب ونادر الحدوث أثار دهشة وتعجب كل من شاهد المقطع متسائلين عن ملابسات وقوع الحادث.
ويظهر في المقطع المتداول ، مركبة تستند إلى حائط مبنى بشكل عمودي بينما استقرت مقدمتها على الجزء الأمامي من مركبة أخرى .
وأفاد بعض متداولي المقطع أن المركبة العالقة كانت تسير بسرعة عالية ، مما أدى إلى انقلابها بهذه الطريقة، فيما لم يتم توضيح الوضع الصحي لقائد المركبة.
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