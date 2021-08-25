شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار غزيرة وجريان السيول وزخات بَرَد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة،اليوم الخميس -بمشيئة الله- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة .
فيما لا يستبعد أن تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، ولا يستبعد أن يشمل ذلك الأجزاء الساحلية منها، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران.
وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الخميس.. أمطار غزيرة وجريان السيول وزخات بَرَد على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.