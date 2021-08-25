تونس.. إعفاء عدد من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقالت الوزارة إنه تم إعفاء كل من رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بليغ بن سلطان، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، والمدير العام للأداءات سامي الزوبيدي.

كما أعلنت الوزارة إنهاء مهام 3 مكلفين بمهمة بديوان الوزارة وهم: محمد كريم مرزوق ومحمد علي عزيز ومحمد وحادة.

ويوم الاثنين أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن الشهر الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.