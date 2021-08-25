اخبار الخليج

إعلام: وزير الخارجية الجزائري ينفى استقبال الغنوشي أو دعم أي طرف تونسي

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحفية حدة حزام، لإذاعة "شمس أف أم" التونسية (خاصة) إنها تحدثت شخصيا مع الوزير لعمامرة بشأن الشائعات الإعلامية التي زعمت توجه الغنوشي بطلب للجزائر من أجل استقباله.

© Sputnik . Виталий Белоусов

وأكدت حدة حزام أن وزير الخارجية الجزائري نفى ذلك تماما وقال إنه هذا الأمر غير ممكن، وأن الجزائر لن تستقبل أي سياسي تونسي في الظرف الراهن.

ونقلت عن الوزير أن الجزائر لا تدعم أي طرف في تونس، وإنما "تدعم الجانب الأمني لوجود تهديدات أمنية من الجانب الليبي".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد زار مؤخرا تونس محملا برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأعرب سعيّد عن حرصه الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجارة الجزائر، فيما خصّ الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا للأمن والاستقرار وللتصدّي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا