شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة موزاييك التونسية: القبض على 3 متطرفين بملابس عسكرية فى ولاية القيروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل نقلا عن إذاعة موزاييك التونسية، أنه تم القبض على 3 متطرفين بملابس عسكرية في ولاية القيروان التونسية.

من ناحية أخرى، كانت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار فى تونس أعلنت اليوم الأربعاء، إعفاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والهياكل التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس، وشملت الإعفاءات كلّ من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار وبثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات وسامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.

كما تمّ إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمّة بديوان الوزارة وهم محمّد كريم مرزوق ومحمّد علي عزيز ومحمّد وحّادة.

وبقوة الحق والقانون، يصر الرئيس التونسى قيس على الاستمرار فى حربه ضد الفساد والفاسدين فى الدولة حتى يقتلعه من جذوره، وهى الحرب التى انطلقت فى الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضى بقرارات إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.