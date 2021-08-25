شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعلن إنهاء مهام 6 من الولاة والولاة المنتدبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء حركة جزئية فى سلك الولاة والولاة المنتدبين، وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن الحركة جاءت طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور أين تم إنهاء بموجب هذا القرار مهام 6 ولاة وكذا 6 ولاة المنتدبين، حسبما ذكرت شبكة "النهار الجزائرية".

شملت الحركة كل السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

1- محمود جامع، بصفته واليا لتيزي وزو.

2- عبد القادر بن سعيد، بصفته واليا لسكيكدة.

3- أحمد عبد الحفيظ ساسي، بصفته واليا لقسنطينة.

4- كمال توشن، بصفته واليا للبيض.

5- إيدير مدباب، بصفته واليا للنعامة.

6- مهدي بوشارب، بصفته واليا لإن قزام.

1- كمال الدين كربوش، واليا لبجاية.

2- محمد السعيد بن قامو، واليا لبشار.

3- جيلالي دومي، واليا لتيزي وزو.

4- عمار علي بن ساعد، واليا للجلفة.

5- عبد العزيز جوادي، واليا لسعيدة؛

6- حورية مداحي، واليا لسكيكدة؛

7- لبيبة ويناز، واليا لقالمة؛

8- مسعود جاري، واليا لقسنطينة.

9- سعيد سعيود، واليا لوهران.

10- فريد محمدي، واليا للبيض.

11- .أحمد معبد، واليا لتيبازة

12- الدراجي بوزيان، واليا للنعامة.

13- فيصل عمروش، واليا لإن قزام.

1- عبد الوهاب برتيمة، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر.

2- محفوظ بوزرطيط، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر.

3- عبد العزيز دليبة، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر.

4- يوسف بقريش، واليا منتدبا لحسين داي بولاية الجزائر.

5- أنيس بن داود، واليا منتدبا لسيدي عبدالله بولاية الجزائر.

6- رضوان خليفة، واليا منتدبا لباب الوادي بولاية الجزائر.