«التجارة» تُشهر بمقيم أردني خالف شروط وضوابط التخفيضات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهرت وزارة التجارة بشركة يمتلكها مقيم يحمل الجنسية الأردنية، مقرها بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أنه صدر بحق الشركة التي تعمل بنشاط الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حكم قضائي بالمحكمة الجزائية بجدة لمخالفة شروط وضوابط تراخيص التخفيضات . وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة الصادرة بحق الشركة وصاحبها تتمثل في غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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