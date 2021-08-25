شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» تعلن إتاحة خدمة «تسجيل القدوم» للزائرين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت منصة «أبشر» إتاحة خدمة تسجيل القدوم للزائرين والمقيمين، بالتزامن مع رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم والسماح لهم بالعودة إلى بشكل مباشر.

وأضافت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خدمة تسجيل القدوم عبر أبشر تمكن القادمين إلى المملكة العربية السعودية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا.

وأوضحت المنصة أن تحديث البيانات الخاصة بفيروس كورونا تكون قبل القدوم إلى المملكة بـ72 ساعة على الأقل، وذلك تسهيلًا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

والفئات المستفيدة من خدمة تسجيل القدوم هي العمالة المنزلية المرافية للمواطن، وزائر محصن، وزائر للعلاج ومقيم محصن، ومقيم غير محصن، وفقًا لمنصة أبشر.

رفع تعليق الطيران

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنَّه السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة فقد تقرَّر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة قد أعلنت في وقت سابق رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، وذلك للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا.