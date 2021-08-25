شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر من تجمع 5 عمال فأكثر.. عقوبة 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من خطورة تجمع العمال المكون من 5 أشخاص فأكثر، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت الداخلية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “التجمعات العمالية، التي تتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، خلاف مساكنهم، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضحت أن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، تفرض على المسؤول أو المنشأة عقوبة مالية 50 ألف ريال، وعند التكرار تصل إلى 100 ألف ريال.

وتعاقب الداخلية من يسهم في الدعوة للتجمع محل المخالفة أو يتسب فيها بغرامة 10 آلاف ريال تتضاعف إلى 100 ألف عند التكرار.