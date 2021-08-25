شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 34.9 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 34,998,806 جرعة، منها 21.6 مليون جرعة أولى، و13.3 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.57 مليون شخص.

وأوضحت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 311.8 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 549 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة.