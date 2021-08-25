شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الطائف يعلن إغلاق طريق المطار جزئياً ابتداءً من 20 محرم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية، أنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئيًا من جسر الصيانة بإتجاه الشمال. وأوضحت الإدارة أن الإغلاق سيكون ابتداءً من ٢٠ محرم وحتى ١٩ صفر ١٤٤٣هـ. وأهابت الإدارة العامة للمرور بمستخدمي الطرق لإستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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