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شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية»: السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.. باستثناء وحيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت شركة الخطوط الجوية السعودية، تنويها مهما، بشأن رحلات الطيران الداخلية.
وقالت في بيان على “تويتر”: «لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا».
وأضافت: «يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 عاما، والحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة».
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