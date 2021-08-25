شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية»: السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.. باستثناء وحيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت شركة الخطوط الجوية السعودية، تنويها مهما، بشأن رحلات الطيران الداخلية.

وقالت في بيان على “تويتر”: «لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا».

وأضافت: «يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 عاما، والحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة».