شكرا لقرائتكم خبر عن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » تلاوة خاشعة للشيخ «المعيقلي» من صلاة المغرب بالحرم المكي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/08/صلاة-المغرب-من-المسجد-الحرام-بـ-مكة_المكرمة.-تلاوة-الشيخ-ماهر-بن-حمد-المعيقلي.-الركعة-الثانية-سورة-الزلزلة..mp4

كانت هذه تفاصيل خبر «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » تلاوة خاشعة للشيخ «المعيقلي» من صلاة المغرب بالحرم المكي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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