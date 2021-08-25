دراسة تكشف عن ارتفاع الإصابات بالسكري بين الشباب الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة نُشرت الثلاثاء أن عدد الشباب الذين يعانون من النوع الأكثر انتشاراً من داء السكري زاد بمقدار المثلين تقريبا في الولايات المتحدة بين 2001 و 2017



وأظهرت النتائج أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 19 عاماً المصابين بالسكري من النوع الثاني زادت 95% فية 16 عاماً.

وزادت النسبة المقدرة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً والمصابين بداء السكري من النوع الأول 45%.

وقالت الطبيبة جوزيبينا إمبيراتور، التي تشرف على متابعة المرض ومجالات أخرى في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "ارتفاع معدلات الإصابة بداء السكري خاصة من النوع الثاني والذي يمكن الوقاية منه، يمكن أن يتسبب في سلسلة من النتائج الصحية السيئة".

ونشرت رويترز هذا الشهر تقريراً خاصاً عن النتائج المتدهورة لمرضى السكري في الولايات المتحدة. وجاءت النتائج الجديدة ضمن دراسة للبحث في معدلات الإصابة بداء السكري بين الشباب مولتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة. ويعاني واحد من كل 10 أمريكيين أو 34 مليون شخص، من السكري في الولايات المتحدة.

ويعاني نحو 1.6 مليون شخص من الإصابة بالنوع الأول وهو مرض مناعي مجهول السبب يتطلب الحقن بالأنسولين عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج هذا الهرمون.

ويعاني ملايين من السكري من النوع الثاني، وهي حالة مزمنة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل جيد.

ووجد الباحثون زيادات كبيرة في الإصابة بالسكري بين الجنسين وعبر المجموعات العرقية.