لهذه الأسباب.. العقم الجنسي يهدد رجال العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت باحثة أمريكية في الطب البيئي من أن رجال العالم باتوا معرضين لخطر العقم الجنسي بحلول عام 2045 لأسباب عديدة.



وأوضحت الباحثة أن ذلك يحدث لأسباب عديدة أبرزها عناصر كيميائية موجودة في المواد البلاستيكية.

وقالت الدكتورة شانا سوان، صاحبة كتاب "العد التنازلي"، في حوار سابق مع صحيفة "جارديان" البريطانية، والذي أعادت وسائل إعلام نشره، إن البشر يفقدون قدرتهم على الإنجاب بشكل سريع.

ولفتت إلى أن عدد الحيوانات المنوية انخفض بنسبة 59٪ خلال الفترة بين عامي 1973 و2011 في العالم الغربي، بحسب تحليل مقارن لـ 185 دراسة دولية.

وتوقعت أن يصل عدد الحيوانات المنوية إلى صفر بحلول عام 2045، مشيرة إلى أن غالبية الأزواج قد يضطرون إلى استخدام تقنيات التلقيح بالمساعدة.

بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، عزت شانا سوان هذا الوضع بشكل خاص إلى المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك خاصة الفثالات، وهي المواد التي تضاف إلى اللدائن من أجل زيادة مرونتها وشفافيتها وفترة استخدامها.

وذكرت الأستاذة الأمريكية أن هذه المواد تقلل مستوى هرمون التستوستيرون، وهو ما يجعل تأثيرها ملموسا بشكل خاص عند الرجال.