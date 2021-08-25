ليبيا: نشعر بالأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت ليبيا إنها تشعر بالأسف لإعلان الجزائر قطع العلاقات مع المغرب بنهاية سلسلة من التوترات في العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، داعية لاجتماع لدول اتحاد المغرب العربي على خلفية الأزمة.

وقال بيان للخارجية الليبية، والتي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، "نعرب عن عميق أسفنا لما آلت إليه العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية".

ودعا البيان الدولتين إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد، والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدكمة لتطلعات شعوبنا".

وتابع البيان، "تدعو رئاسة اتحاد المغرب العربي أعضائه غلى عقد اجتماع على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر القادم".

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اليوم الثلاثاء، معللة ذلك بما وصفته بأفعال "عدائية" من قبل المغرب الذي يخيم التوتر على علاقتها به منذ عقود.

وقالت الجزائر الأسبوع الماضي إن حرائق الغابات المميتة التي شهدتها من تدبير جماعات وصفتها بأنها إرهابية، بينها الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، والتي تسعى لاستقلال منطقة القبائل وتقول الجزائر إن "المغرب يدعمها" وإن لم تقدم دليلا على ذلك.

واستدعت الجزائر سفيرها الشهر الماضي بعد أن دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك إلى منح سكان منطقة القبائل حق تقرير المصير.

وعرض المغرب إرسال مساعدات لمكافحة الحرائق، لكن لم يصدر رد علني عن الجزائر.