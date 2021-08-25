شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 مواطنا فلسطينيا بجراح مختلفة إثر الاعتداءات الإسرائيلية جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 14 مواطنا فلسطينيا بجراح مختلفة منهم 5 بالرصاص الحى وحالتهم متوسطة وحالتين بالرصاص المطاطى و7 بقنابل الغاز في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اثر استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلى، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال شهود عيان – بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية شرق القطاع، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفلسطينيين أثناء تجمّعهم على بعد مئات الأمتار من السلك الفاصل شرق خان يونس؛ ما أدى إلى إصابة فتى وشاب بالرصاص الحي في قدميهما نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

يذكرأن، استشهد شاب من مخيم جباليا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح أصابه بها رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأكد مصدر طبى، اليوم، وفاة الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا متأثرًا بجروح أصيب بها مساء السبت الماضى، على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وكان 41 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها لتظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى يوم السبت الماضى.

أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش.

وطالب رئيس الوزراء العالم بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء فلسطين.

وكان حشاش (16 عاما) قد استشهد فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعد الكعبي من المخيم.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، استشهاد الفتى عماد حشاش (16 عاما) في مخيم بلاطة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، 14 فلسطينيا فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية.