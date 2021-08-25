ما هي فوائد المشي بأقدام حافية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت أخصائية العلاج الطبيعي الألمانية أوته ريبشليغر إن المشي بأقدام حافية مفيد للصحة، ويعمل على تدريب وتقوية عضلات الأقدام.



وأضافت ريبشليغر أنه من المعروف أن ضعف عضلات القدم يؤدي إلى مشاكل في الظهر وتشوهات الورك.

وتنصح الخبيرة في البداية بالمشي بأقدام حافية على أرضية ناعمة مثل الرمال، والعشب لمسافات قصيرة في البداية، ليتسنى للأقدام التعود على ذلك.

كما يجب الحذر عند المعاناة من إصابات معينة مثل قطع أوتار القدم، أو الركبة، حيث يتعين أولا ممارسة التمارين، التي تعمل على بناء وتقوية عضلات القدم، وزيادة ثباتها واتزانها، قبل المشي بأقدام حافية لمسافات طويلة.