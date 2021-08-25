شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المفوضين العراقى: قراراتنا تنسجم مع معيار الشفافية لضمان نزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس المفوضين العراقي، اليوم الأربعاء، أن القرارات التي يتخذها تأتي انسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية.

وذكر المجلس - في بيان - أنه انسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية واستنادًا إلى المادة (38/ سابعًا) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020 قرر مجلس المفوضين تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلان النتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل (VSAT)".

وأضاف "كما سيتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بصورة من النتائج وأوراق الإقتراع لكل محطة مسجلة قبل أن يتم الاتصال بالوسط الناقل (VSAT) والشبكة الإلكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضية الخاصة بذلك، بالإضافة إلى اعتماد القرعة اليدوية في اختيار وتحديد المحطة التي ستجري عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع" .