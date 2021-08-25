العراق: القبض على متهمين اثنين بالإرهاب جنوب شرق بغداد

وقالت الوزارة الداخلية ـفي بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأنه "من ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة الرياض جنوب شرق بغداد"، مضيفة أنه "تم ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، وقد تم إحالتهما مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم.