شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبنانى: وضع القطاع التربوى فى البلاد حرج جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب، إن وضع القطاع التربوي بشقيه العام والخاص حرج جدًا هذا العام، مشددًا على أنه لا يمكن للبنان تحمل سنة دراسية أو جامعية استثنائية للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون؛ لبحث التحديات الماليّة والاقتصاديّة الكبيرة في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين.

وأضاف أن التعليم في لبنان بشقيه الخاص والعام يواجه العديد من التحديات المالية والاقتصادية الكبيرة، مشددًا على أن أغلب المشاكل العالقة تقنية أو مالية بامتياز وتتطلب تدخل الحكومة ومجلس النواب والدول المانحة.

وأكد الوزير أن عددًا كبيرًا من هذه المشاكل يمكن أن يُحل سريعًا إن حسنت النوايا وتكاتفت كل السلطات في لبنان، أما المشاكل الباقية يمكن أن تحل سريعًا أيضًا إن استجابت الجهات أو الدول المانحة لطلب دعم الأساتذة ماديًا في القطاعين الخاص أو الرسمي سواء كانوا معينين أو بالتعاقد وبكل مسمياتهم.

وأوضح أن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد حرصه الشديد على القطاع التربوي في لبنان بقطاعيه الخاص والرسمي، وعلى أهمية المحافظة على المستوى التعليمي في لبنان، مؤكدًا استعداده الكامل لدعم المشاريع التربوية لتأمين حسن انطلاق العام الدراسي الجديد.

واعتبر طارق المجذوب أن كل شيء يعوّض إلا التعليم، مشيرًا إلى أن اللقاء تضمن استعراض ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية وتيسير العودة إلى المدارس للعام المقبل.