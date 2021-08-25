شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تكشف أعداد عمليات توثيق العقود العقارية الكترونياً خلال العام 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عمليات توثيق عقود العقار إلكترونيا، حيث تم إجراء ـ2.15 عملية توثيق خلال العام 1442 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا نسبته 62% خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 1441 هـ الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية توثيق عقارية.

وأوضحت وزارة العدل، أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز صكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين.

ومكنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.