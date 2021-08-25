شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الحرمين» يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الصباح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.