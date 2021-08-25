شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم الأربعاء.

وأفاد المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن مدينة الدمام ، سجلت أعلى درجة حرارة ، حيث سجلت 47 درجة مئوية .

وأبان المركز أن كلا من “القصيم” و “المدينة” كانتا أقل درجة حرارة ، حيث سجلتا درجة حرارة 44 درجة مئوية، فيما تراوحت متوسطات درجة الحرارة في المملكة اليوم ما بين 45 و46 درجة مئوية.