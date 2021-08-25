شرطة دبي تعلن القبض على أخطر زعيم عصابة في إيطاليا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، عصابة كامورا ضالعة في ارتكاب جرائم اتجار بالمواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية، لافتا إلى أن زعيمها امبريال يعد أحد أبرز المطلوبين للسلطات الأمنية الإيطالية، وصادر بحقه نشرة دولية حمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وقالت الشرطة إن امبريال المطلوب رقم واحد لمديرية مكافحة المخدرات الإيطالية في منطقة ستابيا بنابولي.

​ولفتت الوكالة إلى أن رافاييل ماوريلو، مطلوب أيضا لدى الانتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص في موطنه باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إلى جانب تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية.

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وأوضحت الوكالة أن زعيم العصابة كان متخفي، ومنتحل اسم شخص يدعى "أنطونيو روكو"، وتمكنت الشرطة من الإطاحة به رغم استخدامه أساليب تمويه مختلفة لحرصه الشديد على عدم كشف أمره.

ولفتت إلى أن امبريال كان يتنقل خلال يومه في أكثر من سيارة، واختار الإقامة في مقر سكن مُستقل، إضافة إلى عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الدولة حتى لا يتم الاستدلال عليه.

ومن جانبه قال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن "فرق العمل كشفت عبر تقنياتها الذكية وخبرتها في العمل الجنائي أن زعيم العصابة ينتحل اسم "أنطونيو روكو" لحرصه الشديد على عدم كشف أمره، وتبين لهم أنه يستخدم أكثر من سيارة في تنقله اليومي لإخفاء تحركاته، واختار العيش في مقر سكن مُستقل لمراقبة من يقترب منه، إلى جانب عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الدولة".

وأشار إلى أن فرق المداهمة داهمت مقر سكن رافييل امبريال بحرفية عالية، وفاجأته باكتشاف أمره، وهويته الحقيقية التي أخفاها عن العالم وتنقل بها بين أكثر من دولة.

وقال إن فرق المداهمة ضبطت في مسكن زعيم العصابة مبالغ مالية وساعات ومقتنيات ثمينة من بينها لوحات فنية كان يحرص على جمعها.

وأضاف الجلاف أن الشرطة أحالت ملف رافاييل امبريال وبرفقته مسؤول عمليات القتل في العصابة الإجرامية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمها طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.