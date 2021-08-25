الخرطوم تعلن فتح معابر التبادل التجاري مع جنوب السودان

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hannibal Hanschke

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن علي جدو، وزير التجارة والتموين السوداني، أصدر قرارات فتح معابر التبادل التجاري مع جنوب السودان، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السوداني بهذا الشأن.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة خاصة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح المعابر التجارية وتدقيق الضوابط اللازمة لفتح المعابر ومنها محطة الجبلين.

ولفت الوزير السوداني إلى أن قرار فتح المعابر التجارية مع دولة جنوب السودان يتضمن التبادل التجاري الرسمي عبر محطات "الجبلين - الرنك" و"الميرم - إنجوك" و"برام - تمساح" و"خرسانة - بانكويج".

ولفتت الوكالة إلى أن تلك الإجراءات تمثل تفعيلا لما خلصت إليه زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جنوب السودان، قبل أيام.