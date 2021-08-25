"الصحة" المصرية تتسلم أول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك فاكسيرا" المنتج محليا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في بيان "استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح "سينوفاك/فاكسيرا"، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية".

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وبحسب البيان فقد "تم تسليم جرعات لقاح "سينوفاك/فاكسيرا" إلى مخازن التموين الطبي في وزارة الصحة المصرية، بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات".

ولفت إلى أنه "جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية".

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك/فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أول لقاح مصنّع محليا في مصر.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم "منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محليا وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة".

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصريح جاء بعد اجتياز اللقاح لعمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقا للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم أمان وجودة وفاعلية اللقاحات، مشيرة إلى أنها حرصت على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر، ضمانا لجودتها وأمانها وتأكيدا لاستدامة توافرها.