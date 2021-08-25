شركة طيران مصرية تتلقى طلبات من 30 دولة أجنبية لتسيير رحلات إلى أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس الشركة، أحمد إسماعيل، في تصريحات لجريدة "المال" المصرية، إن "شركته تلقت طلبات من 30 دولة أجنبية لتسيير رحلات إلى دولة أفغانستان، وذلك لإجلاء رعاياها من مطار العاصمة كابول، والعودة إلى بلدانهم".

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وأضاف أن "الشركة المصرية للطيران تنتظر موافقة الجهات المصرية المختصة لتسيير رحلات الإجلاء للعالقين فى أفغانستان، وذلك بعد هيمنة حركة طالبان عليها"، مشيرًا إلى أن "أبرز الدول التى تقدمت بطلبات هى ألمانيا".

يذكر أنه في 15 آب/ أغسطس استطاعت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن 31 آب/أغسطس هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد " الاحتلال".

وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد إلى الإمارات.

وتتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأمريكان والأوروبيين والأفغان المتعاونين مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.

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