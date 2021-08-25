رئيس الحكومة المصرية يتفقد أعمال إعادة طريق الكباش... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقام مدبولي بجولة تفقدية بالمشروع، وهناك استمع إلى شرح من وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، حول خطى التطوير والأعمال المتبقية، بحسب موقع "مصراوي".

وصرح العناني بأن الأعمال الجارية بالمشروع قاربت على الانتهاء بنسبة 97%، متابعا أنه "لم يتبق سوى الجزء الخاص بكنيسة السيدة العذراء، حيث بدأت بالفعل أعمال إزالة الرديم خلف كنيسة السيدة العذراء باستخدام المعدات والوصول لمستوى الأرض الأثرية".

وقال وزير الآثار المصري، أنه جاري تجهيز الجزء الأوسط من الطريق لأعمال بناء وترميم الممشى الحجري في هذه المنطقة المتبقية من الطريق.

وأشار العناني إلى أنه "فيما يخص الجانب الغربي من تماثيل الطريق، فقد تم ترك شريط من الرديم الأثري بعرض 3 أمتار وبطول الجدار الشرقي لكنيسة السيدة العذراء انتظارًا لاستكمال أعمال هدم الجدار".

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