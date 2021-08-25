العراق يوقع اتفاقا مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية للحد من أزمة الكهرباء

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بغداد– سبوتنيك. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية أنه "جرى اليوم الأربعاء، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة "باور تشاينا" الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط ".

وأضاف "وقّع عن الجانب العراقي، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء السيدة مها حمودي عبد الجبار، فيما وقّع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة السيد لي دزهي "، لافتا إلى ان " مشروع الطاقة الشمسية يعد من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الشهر الماضي، إنفاق ما يقرب من 80 مليار دولار منذ عام 2003 على قطاع الكهرباء من دون حل مشكلة الطاقة في البلاد بسبب الفساد، متهما قوى سماها بـ" الواهمة" بمنع وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز .

وتعرضت محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وأبراج لنقل الطاقة في العراق خلال الأسابيع الماضية إلى هجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة ،ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من البلاد التي تعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.