إعلامي باكستاني يظهر فيه كرم وسخاء أهالي الزلفي في نهاية عام 1401هـ  

الكويت - هبة التوبجي - صحيفة الخليج الالكترونية: نشر الإعلامي الباكستاني “أبو زهير” والمحلل السياسي والإستراتيجي، موقفاً له , يظهر فيه كرم وسخاء أهالي الزلفي في نهاية عام 1401هـ , حيث أنه عند قيامه بأخذ أحد الكتب ودفع ثمنها لم يجد معه نقود , فما كان من صاحب المكتبة الا وأن أعطاه الكتاب , وطالباً إياه بدفع الثمن في وقت لاحق.

وأكد “أبو زهير” لـ صحيفة الخليج الإلكترونية مع مرور الزمن لم تتاح فرصة له بسداد المبلغ لصاحب المكتبة , حيث أنه يصادف مروره ليلاً بجانبها ويجدها مغلقة , متسائلاً اليوم , هل يعرفه أحد ويسدد المبلغ له أو يتصدق به ويذهب اجره لصاحب المكتبة.

وأفاد “أبو زهير” بأن الزلفي لا تختلف كثيراً عن مدن القصيم في الجو والتضاريس واللهجة.