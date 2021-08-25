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إعلامي باكستاني يظهر فيه كرم وسخاء أهالي الزلفي في نهاية عام 1401هـ  

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - صحيفة الخليج الالكترونية: نشر الإعلامي الباكستاني “أبو زهير” والمحلل السياسي والإستراتيجي، موقفاً له , يظهر فيه كرم وسخاء أهالي الزلفي في نهاية عام 1401هـ , حيث أنه عند قيامه بأخذ أحد الكتب ودفع ثمنها لم يجد معه نقود , فما كان من صاحب المكتبة الا وأن أعطاه الكتاب , وطالباً إياه بدفع الثمن في وقت لاحق.

وأكد “أبو زهير” لـ صحيفة الخليج الإلكترونية مع مرور الزمن لم تتاح فرصة له بسداد المبلغ لصاحب المكتبة , حيث أنه يصادف مروره ليلاً بجانبها ويجدها مغلقة , متسائلاً اليوم , هل يعرفه أحد ويسدد المبلغ له أو يتصدق به ويذهب اجره لصاحب المكتبة.

وأفاد “أبو زهير” بأن الزلفي لا تختلف كثيراً عن مدن القصيم في الجو والتضاريس واللهجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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