محمد بن سلمان يتسلم رسالة من أمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "محمد بن سلمان رحب بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات صاحب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد، كما حمله لبن سلمان تحيات الملك سلمان وتحياته للأمير القطري".

وحسب الوزارة، تسلم محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير السعودي الجديد المعين لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، قدم أوراق اعتماده لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أصدر الأمير، مرسوماً بتعيين بندر محمد العطية سفيرا مفوضا فوق العادة في المملكة العربية السعودية ليكون أول سفير للدوحة في الرياض منذ 2017.

واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.

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