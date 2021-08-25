مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، اليوم الأربعاء، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات استفزازية فى ساحاته.

وتضمنت عملية الاقتحام شروحات توراتية مُضللة ورفع صور للهيكل المزعوم، إضافة إلى أداء طقوس تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى لعمليات اقتحام متكررة من قبل المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وفى وقت سابق، استشهد شاب من مخيم جباليا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح أصابه بها رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأكد مصدر طبى، اليوم، وفاة الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا متأثرًا بجروح أصيب بها مساء السبت الماضى، على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وكان 41 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها لتظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى يوم السبت الماضى.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أدان الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش.