شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن استدعاء 309 مركبات من نوع كيا « Sorento».. خلل خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 309 مركبة من نوع كيا “Sorento” موديل 2021.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن السبب في الاستدعاء وجود خلل في أنبوب الوقود،، (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.