شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود سرقوا 580 رأساً من الماشية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة والطائف ومكة المكرمة، تمثلت في سرقة (580) رأسًا من الماشية.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.