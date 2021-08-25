كم يبلغ عدد اللقاحات المعتمدة في السعودية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن هناك 6 لقاحات معتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وتتمثل اللقاحات المعتمدة في "أكسفورد ـ أسترازينيكا، فايزر ـ بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك".

وقالت وزارة الصحة السعودية: "في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء"، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وأوضحت أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي "سينوفارم" أو "سينوفاك" بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وكانت الصحة السعودية، أفادت بأنه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس التاجي، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأضافت: "وفقا للتوصيات الحالية، يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، كما ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، تكون الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، والثانية بعد مضي 3 أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى، وإذا كانت الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة".

وكشفت الوزارة عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص من سكان المملكة بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفيروس المستجد، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا المستجد.