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بالارقام.. إصابات كورونا على مستوي العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. إصابات على مستوي العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.07 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و624390.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                             629104                                           38118308

 

الهند                                               435110                                          32474773

 

البرازيل                                           574848                                         20583994

 

روسيا                                           358197                                             6785374

 

فرنسا                                           113595                                             6624777

 

المملكة المتحدة                              131854                                           6555200

 

تركيا                                               54960                                             6252462

 

الأرجنتين                                     110609                                                5139966

 

كولومبيا                                        124315                                             4892235

 

إسبانيا                                            83527                                                   4804424.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                          عدد الوفيات                                      عدد الإصابات

 

21 - العراق                                 20337                                           1839910

 

37 - المغرب                               11994                                                821129

 

38 - الأردن                                  10320                                               791466

 

42 - الإمارات                                2026                                                711428

 

45 - تونس                                   22714                                               644072

 

46 - لبنان                                     8019                                                 593929

 

48 -                               8497                                               542707

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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