شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. إصابات كورونا على مستوي العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.07 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و624390.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 629104 38118308

الهند 435110 32474773

البرازيل 574848 20583994

روسيا 358197 6785374

فرنسا 113595 6624777

المملكة المتحدة 131854 6555200

تركيا 54960 6252462

الأرجنتين 110609 5139966

كولومبيا 124315 4892235

إسبانيا 83527 4804424.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 20337 1839910

37 - المغرب 11994 821129

38 - الأردن 10320 791466

42 - الإمارات 2026 711428

45 - تونس 22714 644072

46 - لبنان 8019 593929

48 - السعودية 8497 542707