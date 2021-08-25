- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. إصابات كورونا على مستوي العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.07 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و624390.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 629104 38118308
الهند 435110 32474773
البرازيل 574848 20583994
روسيا 358197 6785374
فرنسا 113595 6624777
المملكة المتحدة 131854 6555200
تركيا 54960 6252462
الأرجنتين 110609 5139966
كولومبيا 124315 4892235
إسبانيا 83527 4804424.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 20337 1839910
37 - المغرب 11994 821129
38 - الأردن 10320 791466
42 - الإمارات 2026 711428
45 - تونس 22714 644072
46 - لبنان 8019 593929
48 - السعودية 8497 542707