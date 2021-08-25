شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تفعيل "الإشعارات العاجلة" بهواتفهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من خاصية الإشعارات العاجلة التي أطلقتها مؤخراً عبر تطبيقها على الهواتف الذكية ، لتنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري.



وأوضحت أن الهدف من الإشعارات تعزيز سلامة السائقين، حيث يتوجب عليهم فور تلقيها الالتزام بقيادة المركبة وفقاً للسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس وهي 80 كم / ساعة كحد أقصى، كما يتيح لهم فرص اختيار الطرق البديلة في وقت مبكر في حالات الازدحام المروري.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة .. مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية واشعارات التطبيق الذكي للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية .